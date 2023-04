Furlan anuncia medidas de segurança nas escolas municipais

Agentes da Guarda Civil Municipal passarão a ficar permanentemente nas escolas da rede de ensino de Macapá.

Da REDAÇÃO

Recentes ataques indiscriminados a estudantes em escolas de outros estados, e ameaças de atentado no Amapá, levaram o município de Macapá adotar medidas preventivas de segurança nos estabelecimentos de ensino da rede municipal.

Nesta sexta-feira (7), o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, anunciou que a partir da próxima segunda-feira (10), quando as aulas retornam após o feriadão da Semana Santana, protocolos mais rígidos para acesso às escolas e creches serão implementados.

Entre as providências, está a presença de guardas civis nos estabelecimentos de educação, além da intensificação de rondas escolares durante os horários letivos. Os servidores da rede de ensino também passarão por treinamentos específicos de segurança.

Outra novidade anunciada pelo prefeito é a criação de um aplicativo para acionamento de agentes de segurança pública em caso de qualquer suspeita de ameaças.

Furlan também mencionou o Programa Saúde na Escola, com a maior presença de psicólogos para ajudar na avaliação de pessoal e com a missão de identificar qualquer suspeita que possa levar à problemas no ambiente escolar.

“Essas medidas são para garantir a segurança de nossos filhos em nossas escolas. A segurança física e mental, a integridade de nossos filhos é um dever do município e vamos fazer”, reforçou Furlan.

Os novos protocolos foram motivados em razão dos ataques ocorridos em São Paulo e Santa Cataria. O último ocorreu na quarta-feira (5), em Blumenau (SC), quando um homem de 25 anos invadiu uma creche, matou 4 crianças e deixou outras 5 feridas, com golpes de machadinha. As vítimas tinham idades entre 4 e 7 anos. O assassino se entregou à polícia após o ataque e está preso.

No Amapá, esta semana, uma live feita por dois jovens mascarados com uma arma, transmitida no Instagram, causou o cancelamento das aulas na Escola Estadual Barão do Rio Branco, no Centro de Macapá, na última segunda-feira. A Polícia Civil do Amapá investiga o caso e tenta identificar os autores das ameaças.