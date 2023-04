Furlan cria Gabinete de Segurança Escolar e compra armamento para a GCM

A Guarda Municipal será usada na segurança de escolas de Macapá

Por ANDRÉ SILVA

Após os episódios de ameaças de ataques a escolas do estado, a Prefeitura de Macapá apresentou, nesta segunda-feira (10), o Gabinete de Segurança Escolar. O dispositivo será composto por 332 guardas municipais que farão a segurança nos estabelecimentos de ensino fundamental e infantil do município.

Durante a formatura que ocorreu no quartel da Guarda Civil Metropolitana de Macapá (GCMM), localizado na zona norte, o prefeito Dr. Furlan ressaltou que o mecanismo surge com a necessidade de levar mais segurança para o ambiente escolar do município.

A preocupação veio com o aumento do número de ataques em instituições de ensino em outros estados do Brasil, e as ameaças de invasões no município de Santana e na capital.

“No primeiro momento, a Guarda tinha sido pra o policiamento ostensivo nas ruas de Macapá. Entretanto, com essa situação que vem ocorrendo no Brasil, tomamos a decisão de colocar as Guarda dentro das escolas, trazendo segurança para as crianças, pais, profissionais da educação com um todo, para que a gente tenha um protocolo preventivo a fim de evitar qualquer incidente nas escolas do município”, reforçou o prefeito.

Ele antecipou, ainda, que o processo de armamento da Guarda já está avançado, inclusive o pedido de 100 pistolas, coldres e munições já está em andamento.

“Dentro desse protocolo, você tem o treinamento, avaliação medica e psicológica, que são necessárias e, num breve espaço de tempo, isso será uma realidade na cidade de Macapá”, adiantou o prefeito.

A comandante da GCMM, Joeva Reis, explicou que os guardas civis atuarão nos horários da manhã, tarde e noite. Disse que a presença dos servidores garante a segurança preventiva do corpo escolar.

“O pai tem que ficar tranquilo sabendo que o filho dele vai estar numa escola segura por meio do trabalho que estamos efetivando hoje”, afirmou a comandante.

O gabinete entrou em ação nesta segunda. Após a solenidade, os guardas foram direcionados para os postos de trabalho.