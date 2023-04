Furlan e Davi entregam complexo esportivo Glicério Marques

A emenda e a contrapartida garantiram a entrega das três de quatro etapas da obra do estádio que passa a ser um complexo esportivo.

Por ANDRÉ SILVA

O Estádio Glicério Marques está com 75% da obra de revitalização pronta. A entrega da etapa concluída foi feita na manhã deste sábado (29), numa cerimônia que contou com a presença de atletas nacionais e autoridades políticas.

O percentual de conclusão corresponde a 3 de 4 etapas previstas no projeto. Para terminar as obras destas três fases, a obra contou com investimento de R$ 12 milhões de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (UB) e contrapartida de 4 milhões do município, garantidos pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan (CD).

A grande revitalização despertou o “Gigante da Favela” e fez com que ele ficasse maior ainda, pois agora, além do futebol e suas memórias históricas, o estádio se tornará um complexo esportivo para outras 24 modalidades esportivas.

Com a sua reinauguração completa, programada ainda para esse ano, ele contará com pista de atletismo, saltos triplo e de extensão, atletismo 100m livres e 110m com barreiras, natação, voleibol, beach tênnis, futvôlei, basquetebol, futsal, handebol, futebol society, hóquei, futebol de campo com medidas oficiais da Fifa (Federação Internacional de Futebol), skate streat, skate bowl e freestyle, judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, wrestling, luta livre, dança de salão, patinação artística e basquete 3 x 3.

Alcolumbre foi o responsável pela destinação dos recursos no valor para as três primeiras etapas de recuperação do estádio. Para ele, o local é um patrimônio da história do Amapá.

“No Glicério Marques estão escritas muitas histórias do nosso esporte. Nada mais justo do que preservá-lo, não somente por seu valor histórico, mas também por sua importância na valorização do esporte, na descoberta de novos talentos e na democratização da prática esportiva, levando a todas as classes a possibilidade de praticar uma atividade ”, considerou o senador.

A festa de entrega teve presença de ouro da campeã olímpica Maurren Maggi e do ex-jogador Léo Moura, campeão da Copa Libertadores. Várias personalidades do esporte amapaense também abrilhantaram a solenidade.

O prefeito de Macapá, destacou que o local servirá para educar principalmente crianças e adolescentes.

“A gente tem que respeitar o recurso público, ele é do povo. Hoje estamos, aqui, falando de esporte, história e cultura, mas estamos falando, também, de um novo momento que a cidade vive geração de obras, emprego, campeonatos, e, agora, com a secretaria de esporte e lazer. Quero garantir ao senador, que a prefeitura de Macapá vai garantir todas as contrapartidas para que não só o senhor, mas que todos os parlamentares continuem colocando recursos para Macapá”, destacou Furlan.