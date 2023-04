Grupo Amazônia Brasil produz água sanitária 100% amapaense, com embalagem de plástico reciclado

Água Sanitária Açucena chega ao mercado com mais qualidade e por menor preço que os concorrentes.

Por ANDRÉ SILVA

A embalagem é fabricada no Amapá a partir da reciclagem de plástico e a Água Sanitária Açucena tem a garantia de ser a melhor do mercado e mais barata. Com essas características a Sanazon, empresa Grupo Amazônia Brasil, dos empresários Raimundo Capiberibe e Rafael Costa, entra no mercado de sanitizantes amapaense.

“Temos orgulho de ter uma linha de produção totalmente local, com técnicos e engenheiros químicos aqui do Amapá. Nossa empresa tem responsabilidade social e ambiental”, descreveu Rafael Costa.

Além da água da sanitária, a Sanazon produz limpa alumínio, lava roupas líquido, amaciante, desinfetante e detergentes de várias fragrâncias. Na verdade, é uma linha de 19 produtos.

Ecologicamente correta

Instalada na zona norte de Macapá, a fábrica gera mais de 40 empregos diretos e 100 indiretos, graças à relação com os catadores de resíduos sólidos do Aterro Sanitário de Macapá. São eles que recolhem mais de 18 toneladas de plástico compradas por mês pela Sanazon. O material é utilizado como matéria prima na produção do polietileno de alta densidade, usado para a fabricação das embalagens dos produtos.

A sobra é exporta para outros estados. Detalhe: a economia gerada na produção das próprias embalagens permite que o produto tenha um preço vantajoso, o que facilita sua entrada em estabelecimentos comerciais de todos os portes.

“O Amapá é um estado muito novo e que tem muito a se fazer. Em nível comercial o Amapá cresceu bastante, mas em nível industrial, no setor primário principalmente, precisa muito do olhar do poder público”, destacou Rafael Costa.

Olhar para o futuro

E o trabalho da empresa no campo da reciclagem não para por aí. A partir da fabricação da garrafa da água sanitária, os empresários também passaram a fabricar a madeira plástica, que pode ser usada na construção de passarelas, pisos e outras aplicações.

“Estamos constantemente desenvolvendo soluções que aliam oportunidades econômicas com benefícios para nossos consumidores e o meio ambiente”, afirma Raimundo Capiberibe. “Com isso o plástico passa a ser tratado como um resíduo diferenciado reduzindo a poluição na natureza”, frisou.

Parceria

A fabricação das próprias embalagens a partir do lixo reciclado chamou a atenção do prefeito de Macapá, Antônio Furlan, que visitou a empresa para conhecer o processo de fabricação.

“A reciclagem colabora com meio ambiente. Na prefeitura estamos discutindo a criação de ecopontos para descarte adequado desse material e vamos criar parcerias para usar a experiência que o Grupo Amazônia Brasil tem no campo da reciclagem”, comentou o prefeito.