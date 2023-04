Homem de uma perna só furta R$ 5 mil em equipamentos de serraria

Crimes ocorreram em duas serrarias localizadas na Rodovia do Curiaú, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão que tem uma perna só foi preso neste domingo (23), após invadir e furtar duas serrarias localizadas na Rodovia do Curiaú, na zona norte de Macapá.

Câmeras de segurança instaladas nos estabelecimentos flagraram as ações criminosas durante a madrugada e, horas depois, Alexandre Sousa da Silva, de 30 anos, foi identificado e capturado pela Polícia Militar.

O suspeito, visto sempre pedindo ajuda pelas ruas da região, teria furtado vernizes e ferramentas avaliadas em R$ 5 mil, mas apenas parte dos objetos foi recuperada, após ele ter levado os policiais até o local onde havia vendido.

“São equipamentos caros. Os proprietários ressaltaram que apenas uma fresa dessa [serra para cortar madeira] custa em torno de R$ 2 mil”, ressaltou o delegado.

O delegado Dante Ferreira, plantonista do Ciosp do Pacoval, disse ter ficado impressionado com a agilidade do acusado, que, quando foi localizado pela polícia, mesmo sem uma das pernas, ainda tentou fugir, saltitando e pulando quintais.

“Ele ainda chegou pular dois muros, mas foi pego. As pessoas do bairro comentam que ele é usuário de drogas e, como não trabalha, faz de tudo pra sustentar o vício”, comentou o Dante Ferreira.

Ele foi autuado pelo crime de furto e prossegue na delegacia, aguardando decisão da Justiça.