Homem é achado morto com perfurações e corda no pescoço

Corpo estava em via pública no Bairro Nova Esperança, na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A polícia está em processo de identificação do corpo de um homem encontrado em via pública, no Bairro Nova Esperança, na região central de Macapá, na manhã desta segunda-feira (17).

O cadáver estava na Rua Secundino Campos, de bruços e lesões no rosto. De acordo com o perito criminal Odair Monteiro, da Polícia Científica, a vítima apresentava perfurações de arma branca na região do pescoço e na nuca.

“Conferimos seis, mas podem ter sido mais golpes, porque como ele estava com uma corda no pescoço, pode ser que um dos golpes tenha sido efetuado por cima da corda”, comentou o perito.

Ainda segundo ele, escoriações pelo corpo sugerem que a vítima foi arrastada pelo asfalto até chegar onde o cadáver foi encontrado.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, chegou ao local por volta de 7h15. Para ele o homicídio ocorreu em outro local e o corpo foi desovado onde foi encontrado por populares que saíam para trabalhar ao amanhecer. Ele ressaltou que há requintes de crueldade no crime e não descarta a possibilidade do homicídio estar relacionado à guerra entre facções rivais.

“Pelas características do corpo, a pessoa possivelmente foi torturada antes de ser morta”, resumiu.

A polícia analisa imagens de câmeras de segurança nas redondezas para saber se o corpo foi jogado de algum veículo e encontrar outras pistas.