Homem é morto com mais de 10 facadas na barriga

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi morto com vários golpes de faca na noite desta quarta-feira (12), numa região periférica do Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá. O crime aconteceu por volta de 23h, nos fundos de uma casa localizada na travessa Alverne, nas proximidades da sede do Liberato.

Quando a PM chegou ao local, encontrou Jean Rodrigues da Silva, de 29 anos, caído em meio a uma poça de sangue, já sem sinais vitais. Após a confirmação do óbito pelo Samu, os peritos constataram pelo menos 10 perfurações, principalmente no tórax da vítima, que era natural da cidade de Breves, no Pará.

O delegado Paulo Roberto, da Delegacia de Homicídios, esteve na cena do crime e ouviu alguns vizinhos, contudo, ninguém soube informar o que havia acontecido.

As diligências continuaram e um dos homens que bebiam com Jean Rodrigues foi levado para a delegacia, mas ainda não foi confirmada a participação dele e nem a motivação do crime.

Denúncias referente ao caso podem ser repassadas para o número (96) 9 9170 4302.