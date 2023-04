Homem filmou criança em cenas de sexo em Macapá, diz PF

Ação policial cumpriu mandado de busca e apreensão no Bairro Boné Azul, na zona norte de Macapá.

Agentes federais cumpriram, na manhã desta quarta-feira (26), mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 25 anos, no Bairro Boné Azul, zona norte de Macapá, investigado pelos crimes de armazenamento e produção de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A PF não divulgou o nome dele.

Durante o cumprimento do mandado, o homem foi preso em flagrante por armazenamento de vídeo pornográfico de uma criança. O conteúdo foi baixado na terça-feira (25). O suspeito foi conduzido à sede da PF em Macapá.

A investigação começou depois que organismos internacionais que lutam contra o abuso sexual infantil na internet rastrearam ações do acusado na internet. Eles avisaram o Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (SERCOPI), sediado em Brasília (DF), que encaminhou o caso à superintendência da PF no Amapá.

O trabalho apontou que o investigado teria armazenado em torno de 140 imagens em equipamentos eletrônicos, entre fotos e vídeos de conteúdo relacionado à exploração sexual infanto-juvenil, tendo uma dessas imagem, fortes indícios de que foram produzidas por parte do investigado. Até o presente momento não foi possível identificar a criança. As demais imagens foram baixadas pelos servidores Google Photos e Youtube.

Com as buscas a PF verificará se houve o compartilhamento com outras pessoas e se há outros envolvidos na produção destas imagens.