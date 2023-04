Idoso morre ao tentar atravessar rodovia na hora do rush

Acidente ocorreu próximo ao Conjunto Cabralzinho na zona oeste de Macapá.

Da OLHO DE BOTO

Um idoso morreu atropelado na rodovia Duca Serra no fim desta tarde de segunda-feira (3). A vítima conduzia uma bicicleta no sentindo Santana/Macapá, pelo lado contramão da via, quando foi atingida por um carro de transporte por aplicativo, modelo Moby, ao tentar atravessar a pista, rumo ao Conjunto Cabralzinho, na zona oeste de Macapá.

O motorista do Moby, que tem 29 anos, ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Ele parou e prestou socorro à vítima, que morreu antes da chegada do Samu.

O ciclista foi identificado como Edmar da Silva Lopes, de 67 anos. A polícia não deu certeza, mas acredita – em razão do material que ele levava na bicicleta – que a vítima trabalhava recolhendo descartáveis (latinhas, pedaços de plásticos) pelas ruas.

O trânsito ficou mais complicado ainda após o acidente. Militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) passaram a controlar o fluxo na via até o fim do trabalho da perícia. A lentidão no trânsito e o engarrafamento foi inevitável.

“Nesses horários de fim de tarde o trânsito é muito tumultuado aqui na rodovia. Todo cuidado é pouco, sobretudo na travessia. As pessoas têm que ter atenção redobrada na hora de atravessar a via. Quando se está de bicicleta é mais recomendado que pare e atravesse a pé, na faixa elevada ou procure uma passarela”, aconselhou o sargento Ribeiro.

O motorista fez o teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Mesmo assim foi apresentado no Ciosp para prestar esclarecimentos acerca do ocorrido.