Inscrições para o concurso público da Ueap são prorrogadas

Da REDAÇÃO

Foram prorrogadas as inscrições para o concurso público com 101 vagas para técnicos administrativos, de níveis médio e superior, da Universidade do Estado do Amapá (Ueap). As vagas são para os campi Macapá e Território dos Lagos, em Amapá.

Os salários variam de R$ 3,3 mil à R$ 5,3 mil, mais auxílio alimentação e gratificação remuneratória de 30%, conforma o EDITAL DE ABERTURA.

As inscrições, que podem ser feitas NESTE LINK, antes encerradas no dia 17 de abril, foram prorrogadas até às 14h do dia 8 de maio. O edital de prorrogação está disponível no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

O certame oferta vagas de nível superior para as áreas como medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, serviço social, ciências sociais e pedagogia. Já para nível médio e técnico, as oportunidades são para cargos como: assistente administrativo, motorista, técnico em aquicultura e pesca, técnico em química e técnico em segurança no trabalho.