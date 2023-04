Jovem é amordaçado, torturado e morto

Crime ocorreu no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 25 anos foi amordaçado, amarrado, torturado e morto com 2 tiros na cabeça e 10 facadas que atingiram o tórax e as costas.

O caso aconteceu no início da manhã deste domingo, 16, numa região periférica do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Eram 7h quando uma equipe do 1º Batalhão da PM do Amapá chegou ao local e encontrou Raylson Guimarães Cavalcante ensanguentado, com as mãos amarradas para trás e a boca tapada com um pedaço de pano, jogado na principal passarela da 17ª Avenida. Em seguida, o Samu confirmou o óbito e a Polícia Científica iniciou a perícia.

Investigadores da Delegacia de Homicídios tentaram ouvir possíveis testemunhas, mas não obtiveram êxito, pois a área é dominada por uma facção e o jovem não morava na região.

A polícia já estava de saída quando apareceu a esposa da vítima para reconhecer o corpo. O crime agora é investigado pelo delegado Rogério Campos, que trata o caso como execução motivada pela guerra entre organizações criminosas.

Informações que possam ajudar nas investigações da Polícia Civil podem ser repassadas para o número (96) 9 91704302, o denunciante não precisa de identificar.