Jovem sai de casa para fazer campinho de futebol e é executado

Vítima não tinha passagens pela polícia. Execução ocorreu no Marabaixo III

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 24 anos foi morto por dois atiradores, na noite desta sexta-feira (21), em uma área de invasão do Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá. Segundo a polícia, Pedro Lucas da Silva morreu na hora, após ser atingido por dois disparos, um nas costas e outro na cabeça.

O delegado Wellington Ferraz, titular da Delegacia de Homicídios, suspeita que a ordem para a execução tenha partido do tráfico de drogas, mas a vítima não tinha histórico de crimes.

A região de invasão onde o rapaz foi assassinado é de difícil acesso, cercada por uma extensa vegetação que passa por trás da área da penitenciária e finaliza no Marabaixo.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima conversava com um amigo quando foi surpreendida pela dupla, que surgiu do matagal e efetuou o primeiro disparo nas costas.

Depois, foi deflagrado o tiro fatal na cabeça. Em seguida, os bandidos correram em direção à mata e desapareceram.

Ferraz também relatou que Pedro Lucas não morava na invasão. Ele havia saído da casa dos pais, no Bairro Marabaixo, e estava no local para ajudar a fazer um campinho de futebol na terra batida.

Buscas foram feitas na região, mas ninguém foi preso e nem identificado.