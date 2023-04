Justiça arquiva processo contra vereador por estupro de criança

MP versão contraditórias e dúvidas após divulgação de perícia do menino de 6 anos

Por SELES NAFES

O juiz Ailton Vidal, da 2ª Vara Criminal de Macapá, acatou parecer do Ministério Público e determinou o arquivamento do processo contra o vereador de Macapá Zeca Abdon (PP). No parecer, o promotor citou dúvidas geradas entre depoimentos e a falta de provas.

Zeca foi indiciado pela Polícia Civil, em março de 2022, por estupro de um menino de 6 anos. De acordo com a investigação, o garoto contou aos pais que o crime teria ocorrido no quarto do parlamentar, que teria mandado o menor tirar a roupas e introduzido dedos nele.

O parlamentar foi denunciado pelo MP, mas a prova pericial não encontrou vestígios de estupro no menino. O exame foi feito no mesmo dia.

Imagens de câmeras de segurança e depoimento pessoas que estavam na casa no dia do suposto crime influenciaram o parecer do promotor e do juiz.

Em depoimento, um funcionário do vereador chegou a dizer que o pai do menino teria ameaçado Zeca Abdon depois que ele rejeitou um suposto pedido para a compra de uma motocicleta. Ele também teria ficado descontente com o pagamento de um valor menor do que havia sido acordado.

O menino confirmou em depoimento, acompanhado de um psicólogo, a prática dos abusos. No pedido de arquivamento, o promotor lembrou que o depoimento da vítima de crimes sexuais é sempre importante, mas avaliou que sem outras provas não existe como o processo prosseguir.

“Todavia, a versão da vítima não encontrou suporte em quaisquer outros elementos de informação buscados para apurar o fato. Desse modo, o oferecimento de ação penal não é uma possibilidade”, diz parte do parecer.