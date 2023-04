Justiça revoga liminar e mantém eleições no ‘Piratão’

Atual presidente tentava barrar o pleito

Por SELES NAFES

A juíza Alaíde de Paula, da 4ª Vara Cível de Macapá, revogou a liminar que suspendia as eleições para a diretoria da Associação Escola de Samba Piratas da Batucada. Ou seja, o pleito foi mantido para este sábado (22).

Foi o atual presidente da agremiação, Marcelo Zona Sul, quem ajuizou uma ação alegando uma suposta falta de publicidade do pleito, o que feria o estatuto da entidade.

No entanto, no recurso, o presidente do conselho deliberativo da escola, Dorival Santos, demonstrou que houve publicidade em mídia impressa e até no Diário Oficial. No dia 31 de março, ele publicou portaria nomeando a comissão eleitoral, informando que a eleição estava marcada para o dia 22 de abril.

A juíza entendeu que o ato foi regular, e revogou a liminar.

A eleição será realizada na sede do Trem Desportivo Clube, na Avenida Feliciano Coelho, no Bairro do Trem, das 8h às 17h.

O atual presidente Marcelo Zona Sul, que tentou barrar a eleição, deve concorrer com Alex Pereira. Além de presidente e vice, serão eleitos os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal para o biênio 2023/2025.

Em fevereiro, a escola foi a campeã do Carnaval do Amapá depois de dois anos sem desfile por conta da pandemia de covid-19.