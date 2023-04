Leva + abre em SP; entrega de produtos é feita em até 48h para Belém e Macapá

Produtos eletrônicos, peças automotivas, documentos e qualquer objeto que caiba numa bagagem de mão (mochilas ou maletas) podem ser transportados

Por SELES NAFES

O serviço de transporte aéreo de mercadorias que nasceu em Macapá e Belém, em 2022, acaba de iniciar operações também em São Paulo (SP). A partir de agora, é possível receber um produto em até 48h também se ele for despachado da capital paulista, graças à Leva +.

A startup de transporte aéreo tem parcerias com passageiros que são remunerados para entregar mercadorias nos aeroportos de destino. Basta que o passageiro e o comprador se cadastrem no aplicativo da Leva +.

Clientes do Amapá e do Pará podem comprar pela internet (ou pedir que um amigo ou parente envie uma encomenda) informando o endereço do ponto de coleta da Leva + em SP, que fica no Largo do Payssandu, 72, entre Santa Efigênia e 25 de Março.

O viajante cadastrado na Leva + entregará o produto nos postos do Aeroporto Internacional Val-de-Cans (Belém) ou do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre (Macapá) e, em seguida, será remunerado com 30% do valor do frete.

A partir de SP, a Leva + despacha pelo passageiro produtos eletrônicos como celulares, fones, HDs, notebooks e carregadores, por exemplo, além de peças automotivas, documentos, acessórios, roupas e outros objetos que caibam numa bagagem de mão.

“Já transportamos diversas peças automotivas de carros importados e antigos, como bombas de combustível e reservatório de água comprados pela internet. A pessoa no Amapá ou no Pará pode comprar em qualquer site e pedir para entregar no nosso posto de coleta em SP, que de lá a gente remete para Macapá ou Belém”, ilustra Jeferson Vasconcelos, CEO da Leva +.

“O frete é gratuito da loja e-commerce (site de SP) para o nosso ponto de coleta. O único custo será com a Leva +, que entrega o produto no aeroporto de destino em no máximo 48h. Geralmente recebe bem antes. A gente coloca esse prazo porque os voos podem atrasar por problemas meteorológicos, por exemplo”, acrescenta.

Garantias

Os clientes e passageiros estão protegidos. O cliente tem à disposição a cobertura da Porto Seguro para um caso de extravio ou dano.

“A apólice cobre até R$ 30 mil em caso de dano ou extravio. Acima desse valor a Leva + complementará”, assegura Marcos Thubias, diretor comercial da startup.

No caso do passageiro, ele terá a certeza de que não estará transportando drogas, graças à verificação que funcionários da Leva + fazem usando reagentes químicos que identificam resíduos de entorpecentes na encomenda.

