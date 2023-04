Líder do governo no Congresso faz balanço dos 100 dias de Lula para o Amapá

Presidente e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP): investimentos no Bolsa Família, merenda e saúde

Da Redação

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), fez um balanço dos 100 primeiros dias da gestão Lula (PT) para o Amapá, nesta segunda-feira (10). Entre os avanços, o parlamentar cita ampliação do atendimento do Bolsa Família, investimento em merenda escolar e na saúde.

De acordo com dados apresentados pelo senador, o retorno do Bolsa Família atendeu 125,7 mil famílias em março de 2023, com benefício médio de R$ 690, o maior da história do programa, em todos os 16 municípios.

Ao todo, foram pagos R$ 84,9 milhões com o valor mínimo que passou a ser de R$ 600. Em todo o estado, 66 mil crianças de até seis anos receberam o “Benefício Primeira Infância”, totalizando R$ 9,7 milhões.

Apenas quatro municípios estão acima de 4 mil beneficiários: Santana (23.354), Laranjal do Jari (9.519), Mazagão (5.620) e Oiapoque (4.025)

Na Saúde, o governo decidiu que o retorno do Mais Médicos vai garantir 65 novos profissionais em 13 municípios, além do que serão contratados para as terras indígenas. Dos R$ 600 milhões em cirurgias eletivas, cerca de R$ 2,5 milhões serão aplicados no Amapá.

Na Educação, o Amapá teve aumento de 32,1% no valor da merenda escolar, totalizando R$ 23,5 milhões.

Em Habitação, o estado também será incluído na retomada do Minha Casa, Minha Vida, que voltará a financiar moradia para famílias carentes da chamada “Faixa 1”. Atualmente, o governo afirma que 14 mil obras do programa foram paralisadas durante o governo passado em todo o país.