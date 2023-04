Matador de facção denunciado por populares morre em confronto

Nica, de 31 anos, já tinha mandado de prisão por homicídio e era investigado por várias mortes

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da justiça do Amapá morreu baleado durante uma intervenção do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na noite deste sábado (22), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Nivaldo dos Anjos Rodrigues, o “Nica”, de 31 anos, tinha um mandado de prisão válido até o ano de 2042 por homicídio. O criminoso estava armado com uma pistola calibre 9mm, em via pública, quando foi denunciado por populares.

As informações que foram repassadas aos policiais da Companhia de Choque do Bope, que estavam em patrulhamento pela região, eram de que haveria um indivíduo na Rua Antônio Picanço, empunhando uma arma de fogo e ameaçando moradores.

Na chegada ao local, os militares relataram que o suspeito avistou as viaturas se aproximando e correu em direção a uma casa, onde se abrigou numa garagem. Tiros foram disparados em direção aos policiais e, consequentemente, houve o revide e a morte do atirador.

Próximo ao corpo dele os policias encontram uma pistola com a numeração raspada, ainda com 8 munições intactas no carregador. Após a perícia, a arma foi apresentada no Ciosp do Pacoval.

De acordo com a polícia, Nica integrava uma facção criminosa e era responsável por ataques a outros grupos criminosos.

“Ele era matador de uma facção criminosa, e é investigado pela Polícia Civil por vários homicídios”, informou o capitão João Oliveira, comandante do Choque.

Uma das vítimas teria sido William Barbosa Monteiro, de 19 anos, executado com um tiro na cabeça no Bairro São José, em maio do ano passado.

Além do crime de homicídio, Nivaldo dos Anjos também tinha várias passagens por roubo.