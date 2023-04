Membro de facção que tomou casas de famílias é morto em tiroteio com Bope

Confronto ocorreu no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que integrava um bando que expulsou moradores e invadiu pelo 6 casas localizadas numa área de pontes do Bairro Congós, na zona sul de Macapá, morreu em confronto com o Bope na madrugada desta segunda-feira (17).

De acordo com a polícia, as facções Família Terror do Amapá (FTA) e Amigos para Sempre (APS) estão em disputa por território nas áreas de ponte no Bairro Congós. Para avançar cada vez mais, os criminosos tem expulsados moradores e tomado as casas deles para consolidar o domínio no local.

Neste domingo (16), o Bope recebeu a informação de que pelo menos seis famílias, com seus pertences, foram colocadas para fora de casa nas pontes das 20ª, 21ª e 23ª Avenidas. Durante a tarde, membros das duas facções trocaram tiros várias vezes no local.

O Bope organizou uma operação para retomar os imóveis com militares das duas 4 Companhias: COE, Rotam, Choque e Giro. Quando os policiais chegaram ao local, à noite, na bandidos trocavam tiros na passarela da 23ª Avenida.

Os militares intervieram e trocaram tiros com as duas facções. Muitos faccionados pularam no lago para escapar. Ao final do tiroteio, um criminoso morreu.

Até manhã desta segunda-feira (17), ele ainda não havia sido identificado. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38.