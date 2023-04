Menor de 15 anos ligado a ataque em igreja é morto em confronto com o GTA

Adolescente apontou a arma para policiais durante operação que investigava ataque em igreja de Santana

Por OLHO DE BOTO

Um menor de 15 anos morreu em confronto com policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA), durante uma operação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no fim da tarde desta terça-feira (12), entre os bairros Novo Horizonte e Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

A ação, que também envolveu agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da Polícia Civil e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop), ocorreu dentro de uma casa que era utilizada como base do crime organizado, localizada numa região periférica conhecida como “Ponte do CT”.

No local, foram encontrados 4 revólveres calibre 38, sendo um deles artesanal, várias porções de drogas e 43 munições.

De acordo com o delegado Stéfano Santos, titular da DTE, a investigação que apontou a localização do infrator iniciou após um ataque recente dentro de uma igreja evangélica, em Santana, que deixou um ex-faccionado morto e inocentes feridos, entre eles uma criança de 3 anos e um adolescente de 16 anos, na noite do último domingo (9).

Na chegada ao local, o delegado Stéfano relatou que o suspeito estava em via pública, empunhando uma arma de fogo, quando avistou a polícia.

O adolescente entrou no referido imóvel, que foi cercado.

“Quando adentraram, logo no início, ele apontou a arma de fogo. Ele estava portando um revólver apontado para os policiais e na cintura tinha uma arma do tipo artesanal, ambas municiadas”, explicou o delegado.

O menor foi baleado ao decidir apontar a arma em direção dos agentes de segurança, que queriam impedir o primeiro disparo dele.

“A gente suspeita que ele guardava as armas para esses confrontos de facções, e possivelmente atuava na prática de homicídios e tráfico. Faremos a perícia porque suspeitamos que essas armas foram usadas em homicídios em Macapá e Santana”, acrescentou Stéfano.

O Samu foi chamado e confirmou o óbito.

O delegado deixou claro que ainda não é possível afirmar se o adolescente estava diretamente envolvido no ataque à igreja, mas a suspeita é de que ele fazia parte da mesma facção que responsável pelo crime.