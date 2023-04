Militares reagem a 2º ataque e criminoso de grupo armado é morto

Troca de tiros ocorreu na Passagem das Orquídeas, no Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi morto em confronto com militares do 6º Batalhão da PM do Amapá no fim da madrugada desta segunda-feira (3) após um grupo criminoso atacar a tiros policiais pela segunda vez no dia.

Segundo a polícia, por volta de meia noite, outra equipe do 6º Batalhão já havia sido recebida a tiros no Centro da cidade, na Rua Coriolano Jucá próximo à Praça do Barão, ao tentar abordar suspeitos.

Os criminosos conseguiram fugir. Já por volta 5h, a polícia recebeu a informação de que um bando com as mesmas características estaria na Passagem Manuel Pacífico Cantuária, na Passarela das Orquídeas, no Bairro Pacoval.

Os militares foram averiguar e, novamente, foram atacados por quatro criminosos armados. Mas, dessa vez, os policiais reagiram e acertaram um dos suspeitos. Os outros escaparam.

O homem baleado, aparenta ter entre 20 e 23 anos, ainda não foi identificado. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 com três cápsulas de munições disparadas e duas intactas. Os policiais também disseram ter achada nos bolsos dele 5 porções de drogas.