Morador chega em casa e dá de cara com jararaca

Animal foi capturado por bombeiros e Defesa Civil. Caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um morador de Oiapoque, município a 590 km de Macapá, encontrou uma jararaca no telhado da casa onde mora e pediu socorro à Defesa Civil.

O caso ocorreu nesta terça-feira (18), quando o morador do Bairro do Russo, na periferia da cidade, chegou em casa e avistou a cobra no telhado, pelo lado de dentro – o imóvel não é forrado.

Junto com militares do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, os agentes da Defesa Civil foram o endereço e lá constataram que se tratava da espécie jararaca, perigosa pela sua peçonha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veneno da jararaca a torna a 4ª cobra mais perigosa do Brasil. O veneno tem ação proteolítica, que provoca necrose ao redor da picada devido à decomposição das proteínas, adormecimento e formigamento no local afetado, e ele age no sistema nervoso central, provocando alterações de consciência e perturbações na visão.

Na sequência, caso o socorro não seja em tempo, a peçonha da jararaca também pode causar tontura, náusea, vômitos e em alguns casos, a morte por hipovolemia, falência renal e hemorragia intracraniana.

Para sorte de todos, o agente Luiz Otávio recentemente havia feito um treinamento de como lidar com esses animais peçonhento. Junto com os bombeiros, ele realizou todas as manobras de retirada do animal do interior da residência.

Passado o susto, os bombeiros explicaram ao morador que, devido às fortes chuvas, esses animais procuram lugares secos, por se tratar de repteis de área firmes.

A cobra foi devolvida à natureza, em lugar seguro.