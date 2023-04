Morre criança ferida em ataque a igreja

Crime ocorreu há 5 dias, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA e OLHO DE BOTO

A pequena Evelin Lopes de Souza, de apenas 3 anos, baleada no ataque a uma igreja evangélica no município de Santana, no último domingo (9), não resistiu aos ferimentos e faleceu n Hospital da Criança e do Adolescente (HCA). A morte dela foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta tarde de sexta (14).

A criança foi atingida por dois disparos, no pé e na região torácica, quando estava com a família em culto na Avenida 7 de Setembro com a Rua Cláudio Lúcio, região central do município.

Agora subiu para 2 o número de mortos no ataque, que deixou, também, outras duas pessoas feridas: Vinicius Ferreira de Souza, que levou 5 tiros, 2 deles no braço, 2 nas costas e 1 na coxa. O outro ferido é um adolescente de 16 anos baleado de raspão nas costas, ele recebeu alta médica no mesmo dia. Vinícius, que era um dos alvos, cumpriu pena por tráfico de drogas, segundo a polícia.

No dia do crime, Denilson de Jesus Cardoso da Silva, de 39 anos, morreu a caminho do Hospital Estadual de Santana. Ele tinha passagens pelo crime de roubo.

De acordo a polícia, os alvos dos atiradores eram ex-integrantes da organização criminosa que passaram a frequentar os cultos depois de terem se convertido.

As polícias Militar e Civil fizeram incursões pela região, mas ninguém foi preso. O caso agora passa a ser investigado pela 1ª DP do município.

Em nota, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), lamentou a morte da criança, se solidarizou com a família da vítima e garantiu que todos os esforços possíveis para localizar e prender os envolvidos estão sendo feitos pelas autoridades da Segurança Pública.

Menor suspeito

Na última quarta-feira (12), um adolescente de 15 anos suspeito de participar do ataque à igreja morreu em confronto com policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA), no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá, durante operação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

No local, foram encontrados 4 revólveres calibre 38, sendo um deles artesanal, várias porções de drogas e 43 munições.

Segundo a polícia, na chegada ao local, o suspeito estava em via pública, empunhando uma arma de fogo, quando avistou a polícia. O menor foi baleado ao decidir apontar a arma em direção dos agentes de segurança, que queriam impedir o primeiro disparo dele.