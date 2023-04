Motorista de aplicativo é preso após convidar passageira para ‘sexo a 3’

Condutor foi preso nesta segunda-feira (3) pelas equipes das 7ª e 8ª DP (Macapaba).

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso nesta segunda-feira (3), em Macapá, acusado de assediar e praticar ato libidinoso com uma passageira. O crime ocorreu em abril de 2019. O nome dele não foi divulgado pela polícia. Ele tem hoje 52 anos.

De acordo com o delegado Leonardo Leite, da 8ª DP (Macapaba), a vítima solicitou uma corrida no aplicativo Uber e ao adentrar no veículo, o motorista começou a assediá-la, primeiramente apenas com elogios, mas depois, ficou mais audacioso e passou a tocar na passageira.

“Ele disse que a vítima era ‘linda e cheirosa’, que assustada nada respondia e apenas baixava a cabeça. Durante o percurso, o denunciado passou a tocar em seu pênis enquanto a olhava, mostrando à vítima que estava excitado”, relatou o delegado.

Com medo, a vítima permaneceu com a cabeça baixa, pedindo apenas para que ele prestasse atenção no trânsito, foi quando ele colocou a mão na coxa dela.

O motorista foi ficando cada vez mais ousado. A garota pedia para ele não lhe tocar, mas o infrator respondeu dizendo que não havia como porque a vítima era ‘toda grande’. Ele também a convidou para ir a um motel e perguntou se ela gostava de fazer sexo a três e anal – tocando o tempo todo seu pênis.

Em depoimento, a vítima afirmou que até pensou em se jogar do veículo, porém ficou com medo do que poderia acontecer. Apesar das investidas do motorista, ela conseguiu manter a calma até chegar ao seu destino, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Segundo o delegado, durante o processo criminal, o motorista nunca foi localizado para ser ouvido. Ele chegou a ser citado por edital, mas não compareceu no ato processual seguinte, teve a prisão preventiva decretada na última quinta-feira (30).

“O acusado foi indiciado na forma do Art. 215-A do Código Penal: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, explicou Leonardo Leite.