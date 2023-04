Mulher dá à luz em carro de aplicativo

Caso ocorreu em Santana. Motorista havia acabado de finalizar uma corrida quando recebeu a mensagem pedindo que ele voltasse.

Por ANDRÉ SILVA

Uma mulher em trabalho de parto, deu à luz dentro de um carro de aplicativo em Santana, município a 17 km de Macapá. O caso aconteceu na manhã da última terça-feira (24).

O motorista Deivid Sarges, de 21 anos, que trabalha com transporte de passageiros por aplicativo há 2 anos, contou que tudo aconteceu depois que finalizou uma corrida no Bairro Paraíso, região periférica do município.

A passageira que ele havia acabado deixar, mandou mensagem solicitando que ele voltasse, porque a amiga dela precisava ir urgentemente ao hospital.

Já no carro, a mulher, reclamava constantemente de dores.

“Quando dobrei em uma rua, no segundo canto, ela disse que já estava sentindo a cabeça do neném. As amigas dela ficaram tentando acalmá-la e começaram a chorar junto com ela”, narrou.

Segundo Deivid, faltando pouco para chegar ao Hospital de Emergência da cidade, a mulher disse que estava sentindo a criança sair. O desespero tomou conta do ambiente, mas ele tentou acalmar as outras amigas que a acompanhavam.

“Eu falei pra elas se acalmarem, senão a situação poderia ficar pior para a amiga delas. Em poucos segundos uma delas gritou: ‘mana, ela teve’! Eu olhei para trás e via a cabeça da criança. Nem acreditei”.

Ao nascer, a criança não chorou, mas respirava. Logo eles chegaram ao hospital e uma equipe de saúde realizou o primeiro atendimento ali mesmo na entrada.

O motorista disse nunca ter passado por experiência igual. As vezes em que transportou uma mulher em trabalho de parto, ele sempre chegava no local em tempo hábil.

“Tem coisas estranhas que já acontecem com a gente normalmente durante o trabalho, né. Gente porre abusada, porre brigando com porre. Mas uma assim, nunca tinha acontecido”, declarou o motorista, agora mais aliviado.

A reportagem não conseguiu contato com a mulher.