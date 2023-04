Mulher é flagrada em beco com porções de crack e maconha

Rosenira Martel de Jesus foi presa no Bairro Santa Rita, na região central de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática do Amapá prenderam uma mulher de 32 anos com porções de crack e maconha, em um beco conhecido pelo intenso tráfico de drogas, localizado no Bairro Santa Rita, na região central de Macapá.

O flagrante aconteceu nesta sexta-feira (31), após denúncia anônima. De acordo com o capitão Alanjocer Lopes, porta voz da PM, na chegada ao local indicado, os policias fizeram buscas e acharam 68 papelotes de entorpecentes e uma quantia em dinheiro em posse de Rosenira Martel de Jesus.

Parte do ilícito estava em uma bolsa e outra foi achada escondida dentro de um guarda-roupas. Foi dada voz de prisão por tráfico de drogas à suspeita, que foi conduzida para o Ciosp do Pacoval.