Mulher que fugiu com o amante após mandar matar marido é presa

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 49 anos, condenada a 16 anos de reclusão, procurada no Amapá por mandar matar o marido foi presa nesta segunda-feira (24), no Estado do Amazonas. O crime ocorreu 20 anos atrás, na capital amapaense.

O esposo, Elesbão Viana Neto estava dentro de casa, na Rua São Januário, no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá, quando foi executado com diversos tiros, no dia 15 de julho de 2003.

A então esposa, Eliete Nascimento Cruz Mota, e o motorista dela identificado como Ronelson Moraes Pelaes foram investigados pela Polícia Civil, denunciados pelo Ministério Público e condenados pela Justiça do Amapá.

As investigações conduzidas pelo delegado Leonardo Leite, da Polícia Civil do Amapá, concluíram que, poucos meses após o homicídio de Elesbão Viana, Ronelson abandonou a esposa dele, com quem teve 4 filhos, e foi morar com Eliete. Os amantes se mudaram para o Estado de Rondônia e, lá, viveram casados por quase 20 anos até esta segunda.

“Inicialmente, tínhamos informações que a foragida estaria em Rio Preto da Eva (AM). Entrei em contato com o delegado da PC de Manaus, que informou que o endereço era um sítio da família e que Eliete frequentava esporadicamente. Depois, constatamos que havia alguns endereços onde ela poderia estar. Após realizado um crivo, identificamos o e foi dado fiel cumprimento ao mandado de prisão na residência dela, localizada no bairro Campos Sales”, narrou o delegado Leonardo.

A denúncia do MP detalha que o crime foi cometido por motivo torpe e executado de forma a dificultar a defesa da vítima, em razão da surpresa do ataque. Ronelson segue foragido.