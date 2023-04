Mulher que furtou Iphone trocou aparelho por drogas; 2º furto no mesmo shopping é investigado

A 9ª DP de Macapá investiga um 2º furto ocorrido também no Amapá Garden Shopping

Por SELES NAFES

Foi identificada e indiciada pela Polícia Civil do Amapá a mulher filmada furtando um celular num quiosque do Amapá Garden Shopping, na zona sul da capital. Ele se declarou dependente química, e assumiu que entregou o aparelho para um suposto mototaxista que também faz entrega de entorpecentes.

A Polícia Civil não divulgou o nome da mulher, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que se trata de Karla de Andréia Carvalho Pereira, de 39 anos. Ela já responde por outros furtos.

No último dia 8 de abril, ela se passou por cliente num balcão da TIM, dentro do Garden Shopping. Durante um momento de distração, ela furtou o celular da atendente, um Iphone comprado por R$ 4 mil, em janeiro deste ano.

A imagem do furto repercutiu nas redes sociais, e ela acabou sendo identificada por investigadores da 9ª Delegacia de Polícia da Capital.

Ontem (11), ela encontrada no Bairro Zerão e conduzida para prestar depoimento. Carla confessou o crime, disse que é dependente de maconha e crack, e agora vai responder pelo crime em liberdade.

“Ainda não recuperamos o celular, mas já temos notícia dele. Estamos trabalhando agora para identificar o suposto mototaxista para quem ela repassou em troca de drogas”, explicou o delegado Nixon Kennedy, que investiga esse e outro caso semelhante.

Neste outro episódio, ocorrido no dia 20 de março, a ação do ladrão também foi filmada por um circuito de câmeras. As imagens mostram o homem branco e de camiseta preta passando por um quiosque onde funciona uma lanchonete.

Ele olha para o quiosque e passa direto. Logo em seguida, retorna aproveitando que a funcionária deixa o local para servir uma mesa. Rapidamente, o criminoso apanha o celular da funcionária, que não percebe a ação.

A polícia pediu que informações sobre a identidade do ladrão sejam repassadas para o 190, ou levadas diretamente para a delegacia.