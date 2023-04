Analise o capítulo 7 de Jó

Bom dia! Não é raro alguém ser condenado na justiça por crimes que não cometeu. Não é à toa que a tradução do nome Satanás no hebraico significa “acusador”. Em Jó, Deus é acusado por Satanás de comprar o amor de seus seguidores, e o próprio Jó, no capítulo 7, responsabiliza Deus por todo o sofrimento que estava passando. Na verdade, o causador era outro. Veja a análise de Jó 7 e tenha um feliz sábado (1º) com o nosso Senhor Jesus!