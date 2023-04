Veja a análise de Jó 19

Bom dia! Vivemos numa sociedade consumista que se habituou a jogar fora e substituir, antes de tentar ao menos consertar o que apresenta defeito. Esse tipo de comportamento normalmente é transferido também para as relações pessoais, como amizades e casamentos (na saúde e na doença, lembram?). Também devemos lutar pela nossa fé. No capítulo 19 de Jó, vemos o protagonista cercado de decepções com os que estavam a seu redor. Tenha uma ótima quinta-feira (13) com o nosso Senhor Jesus!