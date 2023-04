Chegamos a Jó 30

Compartilhamentos

Bom dia! Para algumas pessoas, é possível achar diversão com a dor de outros. O trágico foi transformado em entretenimento. Foi assim com Jó, que virou diversão após ter perdido filhos, bens, ter ficado doente e ter sido abandonado pela família. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Vamos analisar o capítulo 30 de Jó, e tenha uma ótima segunda-feira (24) com o nosso Senhor Jesus!