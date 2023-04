Nem sempre os bons recebem coisas boas, mas há uma diferença

Compartilhamentos

Bom dia! Dizem que pessoas ruins atraem coisas ruins, e pessoas boas atraem coisas boas. Mas nem sempre é assim. As vezes pessoas boas passam por situações de extrema dificuldade porque a vida é mesmo injusta e estamos sob ataque do inimigo de nossas almas. Esse princípio é ignorado por uma personagem em Jó 7. As vezes enfrentamos grandes ataques do inimigo porque estamos nos aproximando de Deus. Mas com Ele a vitória é sempre certa. Veja a análise e tenha um ótimo domingo (2) com o nosso Senhor Jesus!