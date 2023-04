No AP, Petrobrás quer perfurar poço a quase 3 mil metros de profundidade

Empresa ainda aguarda autorização do Ibama

Por SELES NAFES

Um filme que está sendo usado pela Petrobrás em reuniões de apresentação revela detalhes do projeto “Margem Equatorial -Amapá Águas Profundas”. A empresa, que aguarda licença ambiental do Ibama, pretende perfurar um poço num local do Oceano Atlântico que tem 2,9 mil metros de profundidade. A empresa afirma que no leito não há sinais de corais, apenas de “lama”.

A existência de corais supostamente vivos foi a principal argumentação de ONGs como o Greenpeace no lobby contra a francesa Total, que teve negado o licenciamento pelo Ibama várias vezes e acabou levando o projeto para a Guiana Francesa, onde já produz petróleo. Por conta da atividade, a Guiana é o país da américa do sul que mais cresceu economicamente nos últimos dois anos.

O projeto anterior da Total ficava na foz do Rio Amazonas, a 540 km do ponto onde, agora, a Petrobrás pretende fazer a perfuração. O navio plataforma estará a 1h de helicóptero de Oiapoque, primeira cidade brasileira ao Norte, e que servirá de base logística.

O projeto tem sido defendido pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso Nacional, que passou a intensificar o corpo a corpo num trabalho de convencimento no Congresso e no próprio governo federal. Randolfe diz estar convencido de que o projeto é seguro ambientalmente e gatilho para uma revolução econômica na região pelos próximos 50 anos.

O local de perfuração almejado pela Petrobrás fica na chamada Margem Equatorial, que compreende toda a área entre o Amapá e o Rio Grande do Norte.

Na mesma placa tectônica da Margem Equatorial estão países como Colômbia, Trinidad e Tobago, Guiana Francesa, República da Guiana e Suriname, onde companhias estão fazendo descobertas e já iniciaram a produção.

No Amapá, a Petrobrás tem quase certeza de que existem reservas gigantescas de Petróleo comparáveis somente ao Pré-Sal, mas precisa de autorização para perfurar o primeiro poço de pesquisa. Enquanto aguarda o sinal verde, a empresa já realizou mais de 70 audiências públicas em comunidades do Amapá e do Pará que serão impactadas pela atividade.