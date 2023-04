Veja a análise de Jó 16 sobre empatia

Bom dia! Existe uma grande diferença entre a inteligência e a inteligência emocional. O mais sábio tem a capacidade de empatia, ou seja, de se colocar no lugar dos outros e abraçar sua alma. Em Jó 16, o protagonista faz essa análise deixando claro que é muito fácil falar quando não se está no meio do problema ou quando não há empatia. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima segunda-feira (10), com o nosso Senhor Jesus!