Veja a análise de Jó 18

Bom dia! A vida é um gerador de ecos, que sempre nos devolve o que emitimos. No capítulo 18 de Jó, vemos a descrição do caminho de destruição que o próprio perverso constrói para si. Muitas vezes a dor que nos afeta é apenas o fruto das escolhas erradas que fazemos. Veja a análise e tenha uma ótima quarta-feira (12) com o nosso Senhor Jesus!