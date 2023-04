Veja a análise de Jó 27

Bom dia! Ainda que as dificuldades aumentem, nada justifica enganar alguém. Temos essa bela lição em Jó 27. A mentira pode ajudar no presente, mas também cria problemas que podem condenar seu futuro. Veja a análise de hoje e tenha um ótimo feriado com o nosso Senhor Jesus!