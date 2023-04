Olheiro do crime organizado é morto ao atacar o Bope a tiros

Tiroteio ocorreu numa área de pontes entre as 20ª e 21ª Avenidas do Bairro, Congós, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um confronto com o Bope, ocorrido na manhã de hoje (25), numa área de pontes entre as 20ª e 21ª Avenidas do Bairro Congós, zona sul de Macapá, terminou com um atirador morto.

Os militares do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro/Bope) estavam em patrulhamento pela região periférica, onde frequentemente ocorrem tiroteios entre facções rivais pela disputa de domínio do tráfico de drogas, quando um indivíduo ainda não identificado, considerado ‘olheiro’ do crime organizado, teria atirado na patrulha e depois tentado fugir por uma área de lago.

Mas, houve revide e ele foi atingido. Na tentativa de salvá-lo, os policiais retiraram o suspeito ferido da área alagada e o puseram no pátio de uma casa. Contudo, o infrator morreu antes da chegada do socorro médico.

Além da arma usada contra a patrulha, foram achadas várias munições no bolso de uma das bermudas que ele vestia e que durante a tentativa de fuga deixou para trás.

Na casa onde ele estava quando avistou a polícia, foram encontrados 2 rádios transmissores, mais munições e porções de droga.

Na região, os policiais também descobriram que várias famílias haviam abandonados suas casas por ordens de uma facção.