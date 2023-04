Para estimular produção tecnológica, Amapá abre linha de crédito para startups

Serviço foi lançado em solenidade no Palácio do Setentrião, em Macapá, onde empresas apresentaram alguns de seus produtos.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Empresas de tecnologia e inovação, as startups, poderão acessar linha de crédito do governo do Estado para alavancar seus negócios. A iniciativa visa estimular soluções, produtos e serviços tecnológicos no Amapá.

A linha de crédito foi lançada nesta sexta-feira (28), pelo governador Clécio Luís, no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá.

A solenidade reuniu empresas de tecnologia e de bioprodutos oriundos da floresta Amazônica, que usa ferramentas tecnológicas para potencializar seus negócios e alavancar vendas.

A linha de crédito é concedida pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), empresa pública ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Desde 2013, a instituição financia projetos em todo o país.

De acordo com o analista sênior da Finep, Kalil Maia, os recursos, R$ 2,4 milhões, serão repassados para a Agência de Fomento do Amapá (Afap), por onde as empresas poderão acessá-los.

“Em todo o Brasil o programa já financiou mil empresas e os recursos já passaram de R$ 2 bilhões. É um recurso para empresas que desenvolvem ou aprimoram produtos ou serviços e precisam de recursos pra isso. O Inova Crédito é especificamente para isso e a taxa anual de juros não chega a 7%”, explicou o analista.

O presidente da Associação de Empresas de Tecnologia do Amapá (AMAPATEC), Lindomar Ferreira, disse que o momento é muito importante para o ecossistema do Amapá porque o estado tem sido um dos principais exportadores de serviços desenvolvidos por startups para o Brasil. Entre as que se destacam estão a Orçafascio, Proesc, Tributei, Levamais, entre outras.

“Hoje o Amapá é o vale do silício amazônico. É o estado onde tem mais startups de projeção nacional. Hoje estamos tendo o lançamento de um crédito para inovação, pra gente fortalecer startups que já existem e fomentar o surgimento de novas. O mundo está vivendo a evolução da economia digital e o Amapá já está surfando essa onda. Isso gera riqueza e empregos para a nossa população”, pontuou Lindomar.

Clécio afirmou que o momento é muito importante para o estado, já que no Amapá há empresas de destaque nacional. Segundo ele, cada empresa poderá acessar cerca de R$ 79 mil para financiar seus projetos.

“Hoje estamos juntando pontas. Juntando a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, juntando a Setec, juntando as academias (universidades), e privilegiando, no melhor sentido da palavra, as startups amapaenses. E hoje, uma parte delas começa a receber esses recursos da Finep para desenvolver mais produtos, tecnologia e fazer pesquisas para que a gente possa emplacar nesse mercado”.