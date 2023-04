Veja a análise de Jó 15

Bom dia! Dentro de um relacionamento, as pessoas, que foram criadas de formas diferentes, se expressam de formas também distintas. Em muitas situações, não somos nós que definimos como as pessoas vão interpretar o que falamos. Em Jó 15, o protagonista continua travando uma guerra de ideias com seus amigos e essa diferença aflora. Fique atento, pois não devemos medir os outros com a nossa régua. Tenha uma ótima semana, com o nosso Salvador Jesus!