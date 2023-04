Ação ocorre de 4 a 7 de abril em Macapá, e entre os dias 5 e 7 no município de Santana.

Iniciam nessa terça-feira (4) as vendas da Semana Santa do Programa Peixe Popular, que reservou 70 toneladas de pescado vivo e congelado. A iniciativa é do Governo do Amapá

Os preços que variam entre R$ 10 e R$ 20 por quilo. As vendas de 14 espécies ocorrem 4 a 7 de abril em Macapá, com oito pontos de comercialização; e entre os dias 5 e 7 no município de Santana, com outros cinco locais de venda. Veja os locais e preços: