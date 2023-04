Pela 1ª vez, rede municipal de Macapá oferece tomografia

Serviço é ofertado tomografia no Centro de Especialidades Papaléo Papes, na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

A Prefeitura de Macapá inaugurou, nesta segunda-feira (3), a ala de tomografia do Centro de Especialidade Papaléo Paes, localizado na zona norte da capital. É a primeira vez que o município disponibiliza esse tipo de serviço à população.

O novo aparelho atende a uma necessidade muito antiga de pacientes do município, que achavam o serviço gratuitamente na rede estadual de saúde, ou, na rede particular, pagando.

A atendente de farmácia Ziram Silva, 37 anos, é mãe do pequeno Raimundo Alves, de 5 anos. Há meses tenta realizar a tomografia que servirá como parte complementar de uma série de outros exames, que podem auxiliar no diagnóstico do filho com suspeita de transtorno do espectro autista (TEA).

“Já tinha tentando na rede particular, mas esbarra na dificuldade de preço. É um exame que tem uma carência muito grande e o valor é alto. Os médicos pediram exames que só na rede particular era possível de fazer. A população agradece, né”, disse.

A secretária de Saúde, Erica Aimoré, disse que o exame estará disponível tanto para os pedidos com contraste, como sem. Explicou que também pode feita a sedação do paciente, caso seja necessário, sobretudo aqueles onde a investigação de TEA está em andamento.

“Foi pensando nesse público que incluímos a tomografia com sedação. Nosso próximo passo agora é implementação do BERA (indica o nível de audição da criança) e o eletroencefalograma para as crianças do município de Macapá. Aí, nós fecharemos o circuito de exames que precisamos para acompanhar, principalmente, crianças em investigação de TEA”, considerou a secretária.

O prefeito Antônio Furlan considerou um dia histórico para o município, haja a vista que é a primeira vez que a PMM disponibiliza esse tipo de serviço aos munícipes.

“Hoje é um dia especial, daqueles que muda a vida das pessoas. Quantas vezes as pessoas tiveram necessidade de fazer um exame de tomografia e tiveram dificuldade, principalmente os mais carentes? Hoje, a prefeitura disponibiliza esse exame. O serviço já está funcionando. Hoje tem vários exames agendados. Vai mudar a vida das pessoas, vai beneficiar a todos”, afirmou o prefeito.

O agendamento do exame é feito para pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS).