Polícia descobre e fecha oficina clandestina de armas de fogo

Local fica na região portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá desativou uma oficina clandestina de armas de fogo e apreendeu várias espingardas, no fim da manhã desta terça-feira (11), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O empreendimento irregular, com várias máquinas que eram utilizadas na manutenção do armamento e na fabricação de coronhas, funcionava a todo vapor nos fundos de uma serraria localizada na Área Portuária, nas proximidades do Porto do Grego.

O responsável pela serraria, Raimundo Nonato, não foi preso. Ele contou que o cômodo onde as armas foram encontradas havia sido alugado há 4 meses e que não sabia da existência do armamento.

“Eu não era conivente com a situação. Eu trabalho na serrariam na parte da frente. Lá atrás estava alugado para outra pessoa, há cerca de quatro meses. Eu trabalho com venda de madeira beneficiada, na parte da frente”, alegou.

O local foi periciado e 7 homens que trabalhavam na oficina foram conduzidas para prestar esclarecimentos na 1ª DP da cidade, que agora passa a investiga o caso.

A quantidade de armas de diversos calibres, geralmente usadas para caça, ainda não foi totalizada. A ação teve apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O gestor da pasta, delegado José Neto, acompanhou a operação, mas não quis gravar entrevista.