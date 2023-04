Polícia prende acusados de atirar em Kombi escolar com estudantes a bordo

Além das prisões, polícia apreendeu armas e munições. Crime ocorreu na zona rural de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens acusados de atirar contra um veículo que transportava estudantes na zona rural de Macapá, pra tentar atingir o motorista, foram presos nesta quarta-feira (19) pela Polícia Civil do Amapá. Além das prisões, a polícia aprendeu munições e armas que teriam sido usadas no crime.

A investigação, que é da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa (Decipe), iniciou no mês de dezembro de 2022, após uma tentativa de homicídio na região que fica entre os Km-50 e Km-75, da BR-210, onde diariamente alunos são transportados entre as comunidades. Na ação, policiais percorreram rios até chegar aos endereços.

Segundo a polícia, os dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados pelas autoridades, queriam emboscar o motorista de transporte escolar. Os suspeitos deram tiros na Kombi conduzida pelo motorista e que transportava crianças para aula no momento dos disparos. As crianças ficaram desesperadas. Felizmente, os tiros só atingiram a lataria do veículo e ninguém foi baleado.

De acordo com o delegado que coordenou a ação policial, Leonardo Alves, da Decipe, após depoimentos de várias testemunhas, a polícia identificou os envolvidos e pediu a prisão deles e a busca a e apreensão pelas armas. Os 2 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão foram cumpridos ontem, nas imediações do local do crime.

Com a apreensão de 3 espingardas, 1 pistola e 57 munições, os suspeitos também foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Os envolvidos são vizinhos do motorista. O delegado explicou que dias antes do crime houve um atrito entre eles, o que teria motivado a tentativa de homicídio.

Os presos foram encaminhados ao Ciosp do Pacoval para aguardar audiência de custódia e os armamentos encaminhados à perícia balística na Polícia Científica, procedimento que vai auxiliar na conclusão da investigação.