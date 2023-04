Polícia prende dupla com drogas e arma

Ação policial ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Amapá flagrados com drogas e uma arma de fogo. Ação policial, ocorrida na sexta-feira (14), é da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE), com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp.

De acordo com o Delegado Estéfano Santos, uma denúncia anônima levou a polícia até o local, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Os agentes fizeram uma campana e flagraram o momento que um dos indivíduos iria realizar a entrega de duas porções de cocaína. Em seguida, os policiais foram na residência dele, onde estava o comparsa, com uma arma de fogo, munições, e mais porções de cocaína e crack.

Os policiais também encontraram no imóvel uma balança de precisão, dinheiro, material para embalar drogas e uma máquina de cartão de crédito.

Autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, eles foram encaminhados à audiência de custódia.