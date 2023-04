Populares poderão falar na tribuna durante sessões itinerantes, diz Alliny Serrão

Presidente da Assembleia Legislativa explicou no quadro SNTV como irão funcionar as sessões

Por SELES NAFES

O trabalho itinerante não chega a ser uma novidade na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). Gestores anteriores implantaram o modelo, mas não deram prosseguimento. Em entrevista ao quadro SNTV, a presidente da Alap, Alliny Serrão (UB), garantiu que vai manter o trabalho com frequência semanal. A primeira sessão será nesta terça-feira (25), e a primeira cidade escolhida foi Santana, o segundo município mais populoso do Amapá. De acordo com a presidente, as lideranças comunitárias, previamente inscritas, poderão se pronunciar na tribuna, espaço normalmente franqueado a parlamentares e outras autoridades.