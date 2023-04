Pró-Visão inova com cirurgias oftalmológicas antes encontradas só fora do AP

Tecnologia, qualidade, conforto e agilidade no atendimento são as marcas da empresa que caminha para ser uma das melhores da região

Por SELES NAFES

Uma clínica de Macapá está caminhando para colocar o Amapá no ranking dos melhores centros cirúrgicos oftalmológicos do Norte. Trata-se da Pró-Visão. A instituição vem reunido diversos especialistas dos mais diversos campos da oftalmologia, com foco em realizar todos os procedimentos médicos e cirúrgicos em um só lugar.

A PRÓ-VISÃO inova com cirurgias oftalmológicas antes encontradas apenas fora do Amapá. Com cerca de 8 anos de mercado no Amapá, a empresa reúne sete médicos em seu portfólio, especialistas que revezam durante toda a semana entre vários estados do Brasil.

Destaque para as especialidades dos diretores, Lucas Rezende, especialista em Catarata e Cirurgia Refrativa; e Tarcísio Guerra, especialista em Retina e Vítreo.

Hoje, a clínica possui o mais avançado Vitreófago (para as cirurgias de Retina) e Facoemulsificador (para cirurgia de catarata) do mercado, aparelhos de alta tecnologia usados para manter estável a pressão intraocular durante as cirurgias.

Além das cirurgias, a Pró-visão oferece exames que vão dos mais simples como o “teste do olhinho” e o mapeamento da retina, aos mais modernos como a ultrassonografia e a tomografia de coerência ótica, entre outros.

A clínica dispõe ainda de serviços como laudo para concurso público, teste de sensibilidade de cores, curva tensional diária e exame de motilidade ocular.

Para ver todos os serviços e exames da Pró-Visão, clique aqui.

A clínica funciona atualmente num prédio confortável e moderno, com wi-fi livre que facilita a espera pelo atendimento de pacientes de planos de saúde e particulares.

Segundo a gerência, a clínica pretende inaugurar um novo edifício.

“Estamos empenhados em realizar um atendimento humanizado e especializado, para que os amapaenses não precisem se deslocar para outros Estados em busca de atendimento. Pensando nisso, estamos investindo em um novo prédio, tecnologia e profissionais destaques no mercado nacional”, avisa.

Conheça o Instagram da Pró-Visão clicando aqui

A clínica está localizada na Av. Euclides da Cunha, 573 – Santa Rita.

Para atendimentos via WhatsApp: 96 99151-7001