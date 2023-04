Procurado por latrocínio de idoso morre em tiroteio com o Bope

Confronto ocorreu no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Procurado há quase 2 anos meses pela morte e roubo do vizinho, um idoso de 72 anos, a fuga de Matheus Fernandes da Silva, 23 anos, o Matheuzinho, chegou ao fim.

Ele morreu ao resistir à prisão e trocar tiros com militares da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da PM do Amapá, no fim da tarde desta quarta-feira (12). O confronto ocorreu numa vila de quitinetes, na Rua Cícero Marques de Souza, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Segundo a polícia, uma denúncia anônima apontou a localização do foragido. Os policiais cercaram o local e quando anunciaram que se tratava da polícia, foram recebidos a tiros. No revide, Matheuzinho foi atingido. O socorro médico foi acionado, mas quando o Samu chegou ao local não havia mais nada a ser feito.

De acordo com a polícia, ele estava morando na vila há menos de um mês e pouco falava com vizinhos. Policiais observaram que no muro de trás do terreno estava posicionada uma escada, que dava acesso a uma rota de fuga por vários terrenos.

Os militares acreditam que Matheusinho deixou tudo preparado para escapar caso a polícia o encontrasse, mas ele não teve tempo de usar a escada.

A arma usada por ele no confronto, uma pistola de calibre 380, foi apreendida e entregue à Polícia Civil.

Latrocínio

Matheuzinho era procurado pelo latrocínio de José Maria Tenório, 72 anos, morto a pauladas. O crime ocorreu no dia 7 de junho de 2021, uma segunda-feira, na Comunidade do Rio Pirativa, que fica no distrito macapaense de Carapanatuba. O acesso à comunidade é somente via fluvial.

O corpo de Tenório foi encontrado por outros vizinhos ao amanhecer daquela segunda, no quintal da casa. Segundo o inquérito sobre o caso, o acusado era vizinho da vítima, que era paraense e morava sozinho em sua propriedade.

Desde aquele dia, Matheus, que era vizinho da vítima, não foi mais visto. Ele teria se embrenhado na mata desde a manhã do crime.