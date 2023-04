Produtores ganham 20 mil filhotes de pirapitinga para criação e venda

Beneficiados são da Comunidade do Ariri, zona rural de Macapá. Alevinos são entregues em sacolas de polietileno com oxigênio concentrado.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Produtores da Comunidade do Ariri, na zona rural de Macapá, ganharam mais uma alternativa econômica para geração de renda. Eles foram beneficiados com 20 mil alevinos, como são chamados os filhotes de peixe, da espécie pirapitinga – muito apreciada e comercializada na culinária local.

Os alevinos foram entregues em sacos de polietileno com oxigênio concentrado, para garantir a saúde e integridade dos animais. A doação visa estimular a reprodução e o abastecimento de pescado no mercado amapaense, principalmente na capital, onde a demanda é maior.

Cada uma das 20 famílias atendidas recebeu 1 mil alevinos, e tiveram, em suas propriedades, tanques para criação escavados, além de ganharem equipamentos para manutenção do empreendimento, como placas solares, redes para a retirada dos animais, balança e termômetro para o monitoramento da temperatura da água.

Com isso, cada produtor terá a possibilidade de produzir cerca de 1.300 quilos de peixe por ciclo, gerando uma renda aproximada de R$ 30 mil e, assim, poderá avançar nos demais ciclos da piscicultura.

Os investimentos para a comunidade somam R$ 978 mil, aproximadamente, e fazem parte do Programa de Produção Integrada de Alimentos (PPI), do Governo do Amapá, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Um dos beneficiados, o produtor Marceliano Barbosa destaca a visitação turística na comunidade, banhada pelo rio Matapi, e avalia que terá mais uma fonte de renda a partir da produção de peixes.

“Nossa comunidade é muito turística e sempre tive muita vontade de criar peixe para oferecer aos visitantes, mas não tinha condições de começar. Agora com esse projeto tenho certeza que poderei vender esse produto e terei mais uma renda”, declara Barbosa.