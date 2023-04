‘Profeta’ pede PIX de fieis prometendo milagres em Israel

Roberto de Carvalho, da Igreja Quadrangular de Macapá, está pedindo doações para viajar à Terra Santa; ele nega que esteja cobrando por orações

Por SELES NAFES

Um pastor evangélico que se identifica como “profeta das divinas revelações” tem surpreendido ouvintes em seu programa de rádio, numa emissora FM de Macapá. Roberto de Carvalho, que comanda uma Igreja Quadrangular no Novo Horizonte, na zona norte da capital, disse que vai orar por cada um que enviar um pix de no mínimo R$ 100 para que ele possa ir até Israel, onde vai interceder pelos doadores no Muro das Lamentações. Ele também garantiu que milagres serão realizados. Procurado pelo Portal SN, ele negou que esteja explorando comercial a fé das pessoas.

No programa mais recente dele, o “Falando com Deus”, Roberto de Carvalho contou como teriam surgido os planos de ir à Terra Santa. Segundo ele, Deus teria ordenado que ele tirasse um passaporte, sem dar mais detalhes. A ordem foi rapidamente obedecida. Em outro dia, Deus teria voltado a falar com ele, desta vez informando que seu destino seria Israel.

“Mas eu disse pra Deus que eu não tinha condições, que não queria me endividar com cartão de crédito. Mas Ele garantiu que vai resolver tudo”, narrou.

Depois de contar a história, o sacerdote lançou um desafio no ar como prova de fé para os fiéis, conclamando que eles transfiram dinheiro por pix no valor mínimo de R$ 100.

“Mas pode ser de R$ 300, R$ 700, R$ 1.000”, ressaltou.

Em nenhum momento do programa, o pastor falou de meta de arrecadação e nem sobre prestar contas do que for recebido. No entanto, deu uma garantia: a de que vai orar por cada um dos doadores, nominalmente, e que todos verão milagres.

Uma vinheta do programa do pastor profeta convida as pessoas que estejam precisando de “alguém para pagar pelo seu milagre”. Durante o programa do último sábado (22), alguns fieis chegaram a ligar para participar ao vivo, enfatizando que iriam topar o desafio e investir na suposta missão divina. Um deles avisou que o pastor precisaria apanhar o dinheiro pessoalmente.

“Será uma honra orar com você”, respondeu Roberto de Carvalho, iniciando uma oração pelo doador.

“Eu declaro sobre a casa dele o tempo de restituição em dobro. Essa semente que eles estão plantando gerará uma colheita no mundo espiritual”, orou o eloquente pastor.

O Portal SN pesquisou o preço de passagem para apenas uma pessoa partindo de Macapá para Tel Aviv (capital de Israel), entre 30 de abril e 6 de maio, totalizando 7 dias, período que normalmente os visitantes definem de permanência naquele país para todas as visitações. O menor valor é de R$ 16 mil, apenas da passagem.

Milagres

Procurado nesta terça-feira (25), o pastor Roberto de Carvalho confirmou que recebeu doações de amigos, ouvintes e fiéis da igreja que já conhecem e confiam no seu trabalho. Contudo, as doações teriam apenas complementado valores que ele alega já ter economizado.

Ele revelou que está pagando mais de R$ 18 mil por um pacote de passeio a Israel, e que pretende prestar contas individualmente com cada um que ajudou, assim que retornar da viagem marcada para a próxima sexta-feira (28).

O sacerdote negou que tenha prometido milagres aos doadores, apesar de ter afirmado claramente isso em seu programa.

“Eu posso ter me expressado errado ou ter sido mal interpretado. Sou pastor e profeta, e prego pela fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos, mas que a gente sabe que vão acontecer. Deus vai dar segundo a medida de cada um. A Bíblia diz que é tudo pela fé”, comentou.

“Quando estiver lá vou ligar individualmente para cada um e orar, para demonstrar que estou horando o propósito”, acrescentou.

O presidente das igrejas do Evangelho Quadrangular, bispo Guaracy Barbosa, foi questionado ainda pela manhã sobre se a instituição autoriza campanhas individuais como a do pastor profeta. Ele disse que se posicionaria, mas não enviou resposta. Se enviar, ela será acrescentada neste espaço.