Provedores dizem que troca de postes rompem fibras e afetam internet no AP

Problema estaria ocorrendo na região metropolitana de Macapá, Porto Grande e Laranjal do Jari

Por SELES NAFES

Provedores de internet do Amapá se reuniram, na tarde desta quinta-feira (20), para discutir um problema que tem afetado as operações de todas as empresas, e deixado milhares de usuários de internet sem sinal. As empresas afirmam que cabos de fibra ótica estão sendo rompidos em aviso durante a troca de postes pela Equatorial. A empresa, contudo, diz que tem procurado trabalhar alinhada com os provedores.

A distribuidora de energia está realizando a troca de posteamento da capital, e, em alguns trechos, usa um aparelho chamado de “Big Jumper”, que permite a troca das estruturas sem interrupção do fornecimento de energia elétrica.

No entanto, os provedores dizem que não estão sendo avisados pela Equatorial com antecedência para que se planejem. O resultado disso são cabos de fibra ótica rompidos durante muito tempo. Uma das empresas de internet informou que chegou a ter 2 mil clientes sem conexão em apenas um dia.

Órgãos públicos importantes, como o Tribunal de Justiça do Amapá, chegaram a ter os serviços suspensos esta semana, afirmam as empresas. As intercorrências ocorrem na região metropolitana de Macapá, que inclui as cidades de Santana e Mazagão, e também no interior do Amapá, neste caso Porto Grande e Laranjal do Jari.

“Os prejuízos financeiros são difíceis até de calcular, diante da quantidade de cabos rompidos e clientes desconectados”, comentou Paulo Leal, que é gerente de infraestrutura de um dos provedores.

A Equatorial foi convidada para a reunião com os provedores ontem à tarde, mas avisou que poderá realizar um encontro com representantes das empresas na semana que vem.

Procurada pelo Portal SN, a Equatorial garantiu que tem buscado informar de forma prévia ações de manutenção preventiva na rede que possam impactar de alguma forma o funcionamento dos outros serviços.

“A empresa destaca que os postes servem prioritariamente ao sistema elétrico e que esse compartilhamento de infraestrutura deve seguir o alinhamento com a distribuidora. A CEA Equatorial permanece à disposição das empresas para quaisquer esclarecimentos”.

Os provedores de internet pagam alugueis à Equatorial pelo uso dos postes.