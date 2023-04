Acompanhe a bela lição que traz o capítulo 13 de Jó

Bom dia! Não se pode brincar com Deus, mas Ele não é o responsável pelas desgraças e tragédias que as vezes se abatem sobre nossas vidas. Até Jó, sinônimo de paciência, pensou assim. Ele estava tomado pelo sofrimento. O nosso Deus tem outras características, entre elas o amor pelo seu povo. Veja a análise de Jó 13 e tenha um ótimo feriado. Não esqueça a agradecer por tudo e seu diálogo com Jesus!